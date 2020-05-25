Федун прокомментировал свою выписку из больницы

Владелец "Спартака" Леонид Федун сегодня, 26 мая, был выписан из больницы после лечения от коронавируса. Функционер рассказал, как сейчас чувствует себя.

"Выписался, но еще не все хорошо. Легкие поражены, но теперь буду долечиваться дома. Еще думаю две недели. Но попробую приступить к работе, и в клубе в том числе", - цитирует Федуна ТАСС.

Напомним, 7 мая 64-летний функционер был госпитализирован с коронавирусом. 17 мая Федун сообщил, что чувствует себя намного лучше.

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