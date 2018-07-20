Федун прокомментировал возможную продажу Кутепова и Зобнина

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Федун прокомментировал возможную продажу Кутепова и ЗобнинаВладелец московского "Спартака" Леонид Федун прокомментировал возможную продажу ведущих игроков своей команды - защитника Ильи Кутепова и полузащитника Романа Зобнина.

"Предложения по Зобнину и Кутепову? Да бросьте вы. Что там пишут, какой Менхенгладбах? Они уйдут, только если будут предложения от топ-клубов. Зачем сидеть в запасе в Гладбахе?", - приводит слова Федуна sport24.ru.

Напомним,  защитник "Спартака" хочет продлить контракт с клубом. | soccernews.ru

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