Федун прокомментировал возможный уход Газизова из "Спартака"

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Федун прокомментировал возможный уход Газизова из "Спартака"

Владелец московского "Спартака" Леонид Федун ответил на вопрос, уйдёт ли из клуба генеральный директор Шамиль Газизов.

"Всё узнаете", - сказал Федун журналистам.

Газизов перешёл на работу в "Спартак" прошлым летом. До этого он был генеральным директором "Уфы".

"Красно-белые" идут в группе лидеров РПЛ по итогам 16 туров. У них одинаковое количество очков с "Зенитом" и ЦСКА.

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