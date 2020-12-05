Федун прокомментировал возможный уход Газизова из "Спартака"
Владелец московского "Спартака" Леонид Федун ответил на вопрос, уйдёт ли из клуба генеральный директор Шамиль Газизов.
"Всё узнаете", - сказал Федун журналистам.
Газизов перешёл на работу в "Спартак" прошлым летом. До этого он был генеральным директором "Уфы".
"Красно-белые" идут в группе лидеров РПЛ по итогам 16 туров. У них одинаковое количество очков с "Зенитом" и ЦСКА.
Не пропустите: "Спартак" сообщил о новой травме Кокорина. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
"Леванте" разгромил "Хетафе" в матче Примеры
-
"Бавария" просматривала 18-летнего игрока "Интера"
-
Брат Роналду обвиняется в мошенничестве
-
"Эвертон" сыграл вничью с "Бернли"
-
Слуцкий раскритиковал Игнатьева за удаление в матче с "Локомотивом"
-
Стало известно, когда Альфонсо Дэвис сможет играть
-
Николич высказался о победе над "Рубином"
-
Федун прокомментировал возможный уход Газизова из "Спартака"
-
"Локомотив" переиграл "Рубин" благодаря дублю Игнатьева
-
"Барселона" претендует на хавбека "Аталанты"
-
"Спартак" сообщил о новой травме Кокорина
-
Джорджина Родригес показала свою растяжку на палубе яхты
-
"Краснодар-2" деклассировал "Спартак-2", повторив рекорд ФНЛ
-
Источник: вероятность возвращения Ахмеда Мусы в ЦСКА почти нулевая
-
Тухель определился со своим будущим в ПСЖ
-
Дивеев - лучший молодой футболист РПЛ в 2020 году
-
В Буэнос-Айресе может появиться улица Диего Марадоны
-
Камавинга получил предложения от двух топ-клубов
-
"Рубин" нацелился на полузащитника "Спартака"
-
"Манчестер Юнайтед" нашёл в "Лестере" альтернативу Санчо