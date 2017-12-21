Федун: "Пытался уговорить Мане и Салаха перейти в "Спартак"

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Федун: "Пытался уговорить Мане и Салаха перейти в "Спартак"Владелец московского "Спартака" Леонид Федун рассказал о контакте своего клуба с нынешними форвардами английского "Ливерпуля" Садио Мане и Мохамедом Салахом.

"Я с Мане встречался, пытался уговорить его перейти. С Салахом сколько контактировали… С Англией конкурировать невозможно", - приводит слова Федуна Чемпионат.

Напомним, Федун исключил трансфер Смолова. | soccernews.ru

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