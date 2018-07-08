Федун раскритиковал Смолова

Владелец "Спартака" Леонид Федун высказался о матче Россия - Хорватия.

"Светлая грусть, поскольку команда доказала, что ничуть не хуже других на этом мундиале. Имели все шансы пройти в полуфинал. А вот Смолов - главное разочарование. Будучи основным форвардом накануне Чемпионата Мира, Федор не нанес, насколько понимаю, ни одного удара в створ ворот. И на фоне других проявлялось некоторое легкое безразличие.

Удар в стиле Паненки в серии пенальти - издевательство над теми же Ильей Кутеповым и Романом Зобниным, которые убивались на поле. И такой, я бы сказал, пижонский трюк - и совершенно необязательный" - приводят слова Федуна российские СМИ.

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