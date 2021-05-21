Федун раскрыл размер доходов "Спартака" от проведения домашних матчей

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Федун раскрыл размер доходов "Спартака" от проведения домашних матчей

Фото сайт "Спартака"

Владелец "Спартака" Леонид Федун рассказал, сколько клуб зарабатывал на match day до наступления пандемии коронавируса.

"Клуб зарабатывает около 1 миллиарда рублей, если рассматривать доковидный год. Это примерно 25-30%, что достаточно хороший показатель. При премиальных матчах мы собирали по 50-60 миллионов рублей с матча. Это на уровне российских лиг", - сказал Федун.

Стоит отметить, что домашний стадион "красно-белых" - "Открытие Банк Арена" - может вместить более 45 тысяч человек.

"Спартак" занял итоговое второе место в РПЛ в минувшем сезоне и получил право сыграть в квалификации Лиги Чемпионов.

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