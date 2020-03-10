Федун рассказал, как кризис на рынке нефти повлияет на "Спартак"



Владелец московского "Спартака" Леонид Федун сообщил, что у клуба могут возникнуть финансовые трудности из-за падения цен на нефть на мировом рынке.

"Конечно, кризис нынешний повлияет на "Спартак". Зарплаты у всех в евро, а доходы в рублях... Сколько будет стоить нефть? Если б я знал", – приводят слова Федуна российские СМИ.

Напомним, что Россия отказалась поддержать предложение стран ОПЕК, которые хотели уменьшить объем добычи нефти. В результате этого нефть опустилась ниже 46 долларов за баррель. Следом за этим российский рубль значительно подешевел относительно евро и доллара.

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