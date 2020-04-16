Федун рассказал, как пандемия коронавируса повлияет на футбольный трансферный рынок
Владелец московского "Спартака" Леонид Федун порассуждал об изменениях в футболе в связи с пандемией коронавируса.
"Насколько существенным будет снижение сумм трансферов и зарплат? Я думаю, близким к катастрофическому. Если это продлится до осени, а очень похоже, что так и выйдет, то будет очень больно. Думаю, что у государства есть другие потребности, кроме как поддерживать частные клубы. Поэтому особо ни на что не рассчитываем. Будем просто выживать", - сказал Федун.
Напомним, что футбольные турниры в России были приостановлены месяц назад. Пауза в РПЛ продлится как минимум до 31 мая.
По последним данным, смертельно опасная коронавирусная инфекция выявлена у более чем 2 миллионов человек.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|22
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Уфа
|22
|27
|10
|Урал
|22
|25
|11
|Тамбов
|22
|25
|12
|Сочи
|22
|24
|13
|Оренбург
|22
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Крылья Советов
|22
|22
|16
|Ахмат
|22
|20