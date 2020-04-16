Федун рассказал, как пандемия коронавируса повлияет на футбольный трансферный рынок

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Федун рассказал, как пандемия коронавируса повлияет на футбольный трансферный рынок

Владелец московского "Спартака" Леонид Федун порассуждал об изменениях в футболе в связи с пандемией коронавируса.

"Насколько существенным будет снижение сумм трансферов и зарплат? Я думаю, близким к катастрофическому. Если это продлится до осени, а очень похоже, что так и выйдет, то будет очень больно. Думаю, что у государства есть другие потребности, кроме как поддерживать частные клубы. Поэтому особо ни на что не рассчитываем. Будем просто выживать", - сказал Федун.

Напомним, что футбольные турниры в России были приостановлены месяц назад. Пауза в РПЛ продлится как минимум до 31 мая.

По последним данным, смертельно опасная коронавирусная инфекция выявлена у более чем 2 миллионов человек.

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