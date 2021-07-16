Федун рассказал, кого он предлагал на пост тренера сборной России
Фото: сайт "Спартака"
Владелец "Спартака" Леонид Федун предлагал кандидатуру Доменико Тедеско на пост тренера сборной России.
"Я предложил кандидатуру Тедеско на исполкоме РФС. Считаю, что это хороший вариант для сборной России. Однако какое решение примет бюро исполкома, я не в курсе. Нас просто поставят перед фактом. Да, я предложил, его обсуждали, однако все переговоры должны быть конфиденциальными. Мне показалось, что такой вариант не будет принят. Кто обсуждался ещe? Не имею права говорить, это внутренняя кухня РФС", - приводит слова Федуна "Р-Спорт".
Напомним, что Тедеско летом покинул "Спартак". Под его руководством клуб финишировал в РПЛ на втором месте.
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