Федун рассказал о будущем "Спартака-2" в случае вылета в ПФЛ
Владелец московского "Спартака" Леонид Федун высказался касательно будущего фарм-клуба "красно-белых".
Напомним, что "Спартак-2" крайне близок к вылету в ПФЛ. Если сезон ФНЛ решат завершить досрочно с фиксацией текущих результатов, то дубль "народной команды" ожидает понижение в классе.
"Продолжит ли "Спартак-2" играть на профессиональном уровне в случае вылета в ПФЛ? Да. Пока никаких изменений нет", - заявил Федун.
Стоит отметить, что фарм-клуб "красно-белых" выступает в первом российском дивизионе с 2015 года.
Не пропустите: Агент рассказал о несостоявшемся переходе Дзагоева в "Спартак". | http://soccernews.ru
главное
-
"Арсенал" планирует экономить в предстоящее трансферное окно
-
ПСЖ посвятил чемпионский титул врачам, борющимся с коронавирусом
-
JN: чемпионат Португалии возобновится в конце мая
-
Премьер-министр России Мишустин заразился коронавирусом
-
Флик продлил контракт с "Баварией". На подписании все были в масках с клубной эмблемой
Лента новостей
-
"Арсенал" может усилиться форвардом "Селтика"
-
Бундеслига не возобновится 9 мая
-
Федун рассказал о будущем "Спартака-2" в случае вылета в ПФЛ
-
Феллаини одолжил 3 миллиона евро бывшему клубу
-
Главные новости дня: 30 апреля
-
Орлов высказался о конфликте Уткина и Соловьева
-
1
Хавбек "Луча" поделился мнением о словах вратаря "Крыльев Советов" Фролова
-
Губерниев рассказал о звонке недовольного Юрана
-
"Амьен" оспорит досрочное завершение сезона чемпионата Франции
-
3
Агуэро признался, что боится выходить на поле до окончания пандемии коронавируса
-
"Ливерпуль" недоволен высказываниями мэра о необходимости досрочно завершить сезон
-
Радимов высказался о возможном досрочном завершении сезона в ФНЛ
-
3
Серхио Агуэро: "Месси - легенда и символ "Барселоны"
-
Орлов считает, что будет справедливо провести стыковые матчи за право играть в РПЛ
-
"Челси" попросил своих игроков, находящихся за границей, вернуться в клуб
-
2
"Арсенал" планирует экономить в предстоящее трансферное окно
-
Игнашевич показал, как занимаются игроки "Торпедо"
-
Руководство "Монако" высказалось по поводу досрочного завершения сезона
-
Гендиректор "Чертаново" считает, что сезон РПЛ не удастся завершить
-
2
Тотти рассказал, какого футболиста точно взял бы в свою команду
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|22
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Уфа
|22
|27
|10
|Урал
|22
|25
|11
|Тамбов
|22
|25
|12
|Сочи
|22
|24
|13
|Оренбург
|22
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Крылья Советов
|22
|22
|16
|Ахмат
|22
|20