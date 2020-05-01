Федун рассказал о будущем "Спартака-2" в случае вылета в ПФЛ

Владелец московского "Спартака" Леонид Федун высказался касательно будущего фарм-клуба "красно-белых".

Напомним, что "Спартак-2" крайне близок к вылету в ПФЛ. Если сезон ФНЛ решат завершить досрочно с фиксацией текущих результатов, то дубль "народной команды" ожидает понижение в классе.

"Продолжит ли "Спартак-2" играть на профессиональном уровне в случае вылета в ПФЛ? Да. Пока никаких изменений нет", - заявил Федун.

Стоит отметить, что фарм-клуб "красно-белых" выступает в первом российском дивизионе с 2015 года.

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