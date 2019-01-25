Федун рассказал о планах "Спартака" на ближайшие годы

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Федун рассказал о планах "Спартака" на ближайшие годы

Владелец "Спартака" Леонид Федун рассказал о том, какие задачи стоят перед красно-белыми на ближайшие годы. Об этом сообщает Sport24.

"Команда должна омолаживаться, у нас есть задача к 2022 еще раз стать чемпионом.

Каррера говорил, что Еременко один из моих любимых игроков? Да, это так. Послушайте, у меня может быть много любимых игроков, но вопросы комплектования команды решает тренер. Наша команда должна омолаживаться", - сказал Федун.

В последний раз команда команда становилась чемпионом России по итогам сезона-2016/17.

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