Федун рассказал о разговоре с Черчесовым по поводу Соболева

Владелец "Спартака" Леонид Федун высказался по поводу своего разговора с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым по поводу просьбы не вызывать на ноябрьские матчи форварда Александра Соболева.

После матча сборной с Сербией (0:5) футболист получил травму, из-за которой его пришлось прооперировать.

"Да, я попросил Черчесова, чтобы Соболева не задействовали, потому что у него были подозрения на мениск. Однако сам Соболев рвался в сборную, и врачи сборной почему-то проигнорировали наше обращение. Он сказал, что они к нему будут бережно относиться, но мы видим, что Соболев прооперирован, ну, что тут сделаешь", - цитирует Федуна РБК.

В нынешнем розыгрыше футболист в 13 матчах забил 6 голов и сделал 2 ассиста.

А еще: "Спартак" показал новый образ Джордана Ларссона| http://soccernews.ru