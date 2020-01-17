Федун рассказал о своём отношении к расширению РПЛ

Владелец московского "Спартака" Леонид Федун считает, что потенциальное увеличение числа клубов в РПЛ только навредит турниру.

"Знаете, что лига провела исследование, выявив наиболее правильные меры по увеличению доходов клубов. Самым плохим результатом было увеличение до 18 команд. Поскольку в этом случае количество игр с низким доходом увеличивается на четыре, а не сокращается. Никакого экономического смысла, кроме негативного, в этом решении нет.

У руководителей многих команд появится возможность "торговать" играми. Появится рынок продавцов и покупателей игр. К сожалению, как мы это наблюдали 10-15 лет назад. Моё отношение крайне негативное. Можно было ввести плей-офф, как это работает во многих чемпионатах. Привлекательность таких игр дала бы клубам возможность генерировать новые доходы. Только несколько клубов зависят от доходов и являются частными, остальным это не интересно", - цитируют Федуна "РИА Новости".

Напомним, что расширение российской Премьер-лиги поддержали 14 из 16 клубов, против выступили "Спартак" и "Зенит".

Ранее сообщалось, что реформу могут внедрить уже со следующего сезона, однако, вероятнее всего, речь будет идти о кампании 2021/22.

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