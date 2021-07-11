Федун рассказал о своих предпочтениях в финале Евро-2020

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Федун рассказал о своих предпочтениях в финале Евро-2020Фото: евроспорт/Автор неизвестен

Владелец московского "Спартака" Леонид Федун сказал, за кого будет болеть в матче финала чемпионата Европы, где между собой встретятся сборные Италии и Англии.

"Я за Италию болею. Почему? Потому", – сказал Федун.

Финальный матч пройдет сегодня, начнется в 22:00 (мск). Место проведения - Лондон, стадион "Уэмбли".

Напомним, что сборная Италии на пути к финалу обыграла сборные Австрии (2:1), Бельгии (2:1) и Испании (1:1 серия пенальти - 4:2). Англичане в 1/8 финала со счетом 2:0 одолели сборную Германии, в четвертьфинале прошли сборную Украины (4:0), а в полуфинале в дополнительное время обыграли сборную Дании со счетом 2:1.

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