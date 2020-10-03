Федун рассказал о трансферных планах "Спартака"

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Федун рассказал о трансферных планах "Спартака"

Владелец "Спартака" Леонид Федун заявил, что клуб еще не завершил работу на трансферном рынке.

"Разумеется, я доволен промежуточными итогами в РПЛ. Важно нам приобрести тех футболистов, которые нужны тренеру, чтобы мы смогли в оставшейся части чемпионата быть еще сильнее", - заявил Федун.

После 10 туров "Зенит" и "Спартак" имеют в своем активе по 21 очку, однако московский клуб уступает первое место по дополнительным показателям.

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