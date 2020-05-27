Федун рассказал об убытках после возобновления сезона без зрителей

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Федун рассказал об убытках после возобновления сезона без зрителей

Владелец "Спартака" и совладелец ЛУКОЙЛа Леонид Федун заявил, что надеется на то, что после возобновления сезона РПЛ болельщикам разрешат посещать стадионы. Об этом сообщает Sport24.

"Надеюсь, будет возможность, в связи с тем, что Собянин сейчас будет снимать карантин, разрешить посещение стадиона болельщикам с учетом санитарных норм. Чтобы болельщики были на расстоянии двух метров друг от друга и так далее. Это было бы очень хорошо.

Какими будут убытки от проведения всех оставшихся матчей без зрителей? Это миллионы. Полтора миллиарда как минимум", - цитирует Федуна Sport24.

Напомним, чемпионат России был приостановлен из-за пандемии коронавируса. Возобновление сезона запланировано на 21 июня.

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