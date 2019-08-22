Федун рассказал, почему не вернул Промеса в "Спартак"

Теги спартак москвалеонид федунквинси промессевильяаякс

Федун рассказал, почему не вернул Промеса в "Спартак"

Владелец "Спартака" Леонид Федун признался, что посчитал нецелесообразным возвращение в клуб вингера Квинси Промеса.

"Нельзя дважды войти в одну и ту же реку. Квинси мы продали за рекордную для себя сумму. И обратно выкупать за такие же деньги футболиста, который, при всём к нему уважении, потерял мотивацию, не имело смысла.

Голландец - большой игрок. Но когда человек проводит 4-5 лет на высоком уровне в одной команде, дальше ему становится объективно тяжело - если только это не Лионель Месси. Ведь сегодня Квинси не пробивается в основу "Аякса". Считаю, молодые игроки, которые к нам пришли - Бакаев-старший (а я надеюсь и на младшего), Джордан Ларссон - все станут показывать высокий класс", - сказал Федун.

Напомним, что 27-летний Промес выступал за "Спартак" с 2014 по 2018 год, сыграл 135 матчей, забил 66 голов и сделал 34 ассиста.

Прошлым летом футболист перешёл в "Севилью" за 20 миллионов евро. А спустя год его за 15,7 миллионов выкупил "Аякс".

Не пропустите: "Ницца" не хочет отпускать Тамеза в "Спартак". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

ФИФА поздравила Дзюбу с днём рождения

ФИФА поздравила Дзюбу с днём рождения

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 6 14
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 6 13
3 Краснодар Краснодар 6 13
4 Спартак Москва Спартак Москва 6 11
5 Ростов Ростов 6 11
6 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 6 10
7 Рубин Рубин 6 10
8 Арсенал Тула Арсенал Тула 6 10
9 Урал Урал 6 7
10 Уфа Уфа 6 7
11 Ахмат Ахмат 6 7
12 Крылья Советов Крылья Советов 6 6
13 Динамо Москва Динамо Москва 6 5
14 Тамбов Тамбов 6 4
15 Сочи Сочи 6 3
16 Оренбург Оренбург 6 2
Полная таблица

топ-5 тегов