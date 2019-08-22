Федун рассказал, почему не вернул Промеса в "Спартак"

Владелец "Спартака" Леонид Федун признался, что посчитал нецелесообразным возвращение в клуб вингера Квинси Промеса.

"Нельзя дважды войти в одну и ту же реку. Квинси мы продали за рекордную для себя сумму. И обратно выкупать за такие же деньги футболиста, который, при всём к нему уважении, потерял мотивацию, не имело смысла.

Голландец - большой игрок. Но когда человек проводит 4-5 лет на высоком уровне в одной команде, дальше ему становится объективно тяжело - если только это не Лионель Месси. Ведь сегодня Квинси не пробивается в основу "Аякса". Считаю, молодые игроки, которые к нам пришли - Бакаев-старший (а я надеюсь и на младшего), Джордан Ларссон - все станут показывать высокий класс", - сказал Федун.

Напомним, что 27-летний Промес выступал за "Спартак" с 2014 по 2018 год, сыграл 135 матчей, забил 66 голов и сделал 34 ассиста.

Прошлым летом футболист перешёл в "Севилью" за 20 миллионов евро. А спустя год его за 15,7 миллионов выкупил "Аякс".

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