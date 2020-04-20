Федун рассказал, почему не видит смысла доигрывать сезон без зрителей

Владелец "Спартака" Леонид Федун высказался по поводу возможного возобновления сезона без зрителей.

"Мое отношение к такому варианту? Так... Как бы лучше сформулировать... Это не очень разумное решение. Какой смысл играть без зрителей? Футбол без болельщиков мертв.

Если играть без зрителей на нормальном стадионе, а не на базе (но это уже совсем...), то организация матча обойдется нам в 15-20 миллионов. Рублей. Такие вот затраты на одну игру, а доходов от матчей без болельщиков - ноль. Вот и считайте сами", - сказал Федун.

Ранее сообщалось, что розыгрыш может быть доигран летом 2020 года без зрителей.

Напомним, чемпионат России остановлен из-за пандемии коронавиурса.

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