Федун рассказал, почему Тиль не заиграл в "Спартаке"

Фото: инстаграм Гуса Тиля/Автор неизвестен

Владелец "Спартака" Леонид Федун рассказал, почему в команде не прижился голландский полузащитник Гус Тиль.

"Его очень хотел Кононов. Нам нужно было взять креативного атакующего игрока. Гус в 20 лет стал капитаном АЗ, был ведущим игроком команды, лидером молодежных команд, имел прекрасную статистику. Потом пришел новый тренер, перестроил систему, в которой Тил был не нужен. А когда он выдал несколько хороших игр, получил травму.

Ошибкой было отдавать его в аренду в клуб, боровшийся за выживание в Бундеслиге. Сейчас он вернулся в Голландию, надеюсь, там он вновь проявит себя. На мой взгляд, он талантливый игрок. К сожалению, так бывает", – приводит слова Федуна "Спорт-Экспресс".

Тиль перешел в "Спартак" летом 2019 года за 18 миллионов евро. В составе "красно-белых" он принял участие в 24 матче во всех турнирах, забил два мяча и отдал три результативные передачи. В прошлом сезоне хавбек играл за немецкий "Фрайбург" на правха аренды, но сыграл всего семь матчей. Этим летом Тиль на правах аренды перешел в "Фейеноорд".

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