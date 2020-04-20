Федун рассказал, почему у Шюррле не получилось в "Спартаке"

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Федун рассказал, почему у Шюррле не получилось в "Спартаке"

Владелец "Спартака" Леонид Федун рассказал, что думает о решении клуба отказаться от выкупа трансфера хавбека дортмундской "Боруссии" Андре Шюррле.

"Почему у Шюррле не получилось в "Спартаке"? У кого-то получается, а кого-то - нет. Ему просто не повезло. Начал хорошо, потом получил одну травму, вторую травму, заболел. Так, к сожалению, бывает. К несчастью. Но он доказал, что качественный футболист.

С финансовой точки зрения этот трансфер - провал. Скрывать тут нечего. Но в футболе всегда присутствует риск. Как я сказал выше, у кого-то получается, а у кого-то нет", - цитирует Федуна "Спорт-Экспресс".

Трансфер Шюррле стоил 7 миллионов евро. В "Спартаке" футболист играл с лета 2019 года. За это время от забил 2 гола и сделал 4 ассиста.

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