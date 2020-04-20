Федун рассказал, почему у Шюррле не получилось в "Спартаке"
Владелец "Спартака" Леонид Федун рассказал, что думает о решении клуба отказаться от выкупа трансфера хавбека дортмундской "Боруссии" Андре Шюррле.
"Почему у Шюррле не получилось в "Спартаке"? У кого-то получается, а кого-то - нет. Ему просто не повезло. Начал хорошо, потом получил одну травму, вторую травму, заболел. Так, к сожалению, бывает. К несчастью. Но он доказал, что качественный футболист.
С финансовой точки зрения этот трансфер - провал. Скрывать тут нечего. Но в футболе всегда присутствует риск. Как я сказал выше, у кого-то получается, а у кого-то нет", - цитирует Федуна "Спорт-Экспресс".
Трансфер Шюррле стоил 7 миллионов евро. В "Спартаке" футболист играл с лета 2019 года. За это время от забил 2 гола и сделал 4 ассиста.
А еще: Уткин высказался о провале Шюррле в "Спартаке"| http://soccernews.ru
главное
-
ПСЖ может выкупить Икарди и обменять его на двух игроков "Ювентуса"
-
Сон Хын Мин приступил к прохождению военной службы в Южной Корее
-
Блаттер составил символическую сборную Европы всех времён. Яшин, Пике, Зидан и Роналду - в составе
-
"Краснодар" нацелился на защитника "Фейеноорда"
-
"Реал" может продать шесть игроков, заработав более 120 миллионов евро
Лента новостей
-
1
Селюк заявил, что Смолов испортил репутацию россиян в Испании
-
Федун рассказал, почему у Шюррле не получилось в "Спартаке"
-
Клубы РПЛ 24 апреля проведут видеоконференцию
-
Широков рассказал об отношениях со Слуцким
-
В ПСЖ не могут договориться о снижении зарплат футболистов
-
Федун рассказал, почему не видит смысла доигрывать сезон без зрителей
-
"Краснодар" не будет наказывать Вандерсона и Кайо за вечеринку с алкоголем и кальяном
-
4
Умтити определился со своим будущим в "Барселоне"
-
"Манчестер Юнайтед" нацелился на немецкого таланта
-
Матерацци рассказал, как на коленях умолял Роналдо остаться в "Интере"
-
Два клуба РПЛ поспорят за нападающего "Спартака"
-
ПСЖ может выкупить Икарди и обменять его на двух игроков "Ювентуса"
-
Широков: "Сейчас такой уровень, что Жирков может до 50 лет играть за сборную России"
-
Харт может воссоединиться с Руни в "Дерби Каунти"
-
Фигуристка Радионова рассказала об отношениях с хавбеком ЦСКА Кучаевым
-
4
Сетьен оценил вероятность перехода Лаутаро Мартинеса в "Барселону"
-
Уткин высказался о провале Шюррле в "Спартаке"
-
Сон Хын Мин приступил к прохождению военной службы в Южной Корее
-
5
Ракитич: "Если сезон не доиграют, "Барселону" нужно признать чемпионом"
-
Дибала рассказал о своём состоянии после коронавируса
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|22
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Уфа
|22
|27
|10
|Урал
|22
|25
|11
|Тамбов
|22
|25
|12
|Сочи
|22
|24
|13
|Оренбург
|22
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Крылья Советов
|22
|22
|16
|Ахмат
|22
|20