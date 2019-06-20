Федун рассказал, почему уволил Карреру

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Федун рассказал, почему уволил Карреру

Владелец московского "Спартака" Леонид Федун поведал, что подтолкнуло его к решению отправить в отставку Массимо Карреру осенью 2018 года.

"Понял, что с Каррерой у "Спартака" нет будущего, когда мы потеряли Кубок и серебро. Но тогда, в мае 2018-го, решил дать ещё шанс. Всё-таки это человек, которого я очень люблю и уважаю. Но дальше пошли те же ошибки. В 2017-м у нас был фарт, потом он закончился. Да, не получилось зацепиться за результат во второй год. Пришло время формировать новую команду. А этот процесс превратился в истерику. Что ж, хотят истерить – ради бога! Как говорил знаменитый Рабинович из Одессы: "Любой кипиш в прессе, кроме некролога, всегда в кассу".

Было одно очко до второго места? Вопрос не в очках, а в том, управляется команда или нет. Если она поплыла, если внутри начались группировки, если они собачатся друг с другом, если теряется единоначалие, необходимо принимать меры. Либо выгонять всех игроков и набирать новых – но у меня столько денег нет. Либо расставаться с тренером, что я и сделал", – сказал Федун.

55-летний Каррера возглавлял "Спартак" с августа 2016 по октябрь 2018 года.

Под руководством итальянца "красно-белые" впервые за 16 лет выиграли чемпионат России. Также команда завоевала Суперкубок страны.

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