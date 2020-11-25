Федун рассказал, рассматривают ли в клубе возможность не отпускать игроков в сборную России

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Федун рассказал, рассматривают ли в клубе возможность не отпускать игроков в сборную России

Владелец "Спартака" Леонид Федун высказался по поводу того, что игроков необходимо отпускать в сборную России.

"Это невозможно, есть ФИФА и возможность дисквалификации", - цитирует Федуна Sport24.

Ранее функционер выразил недовольство тем, что форвард команды Александр Соболев травмировался в расположении сборной, несмотря на предостережения клуба.

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