Федун рассказал, сколько ежегодно тратит на "Спартак"

Фото твиттер "Спартака"

Владелец "Спартака" Леонид Федун раскрыл размер финансовых трат на московский клуб.

"Я не отошёл от "Спартака". Не могу бросить клуб. Его содержание - это большое удовольствие. Ежегодно тратим 6-7 миллиардов рублей, чтобы поддерживать клуб. Просто после ковида у меня возникли проблемы со здоровьем", - сказал бизнесмен.

65-летний Федун является владельцем "Спартака" с 2004 года. С тех пор команда по разу выиграла РПЛ и Суперкубок России.

В текущем розыгрыше чемпионата "красно-белые" идут на девятом месте, набрав 23 очка в 18 турах.

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