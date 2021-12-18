Федун рассказал, сколько ежегодно тратит на "Спартак"
Фото твиттер "Спартака"
Владелец "Спартака" Леонид Федун раскрыл размер финансовых трат на московский клуб.
"Я не отошёл от "Спартака". Не могу бросить клуб. Его содержание - это большое удовольствие. Ежегодно тратим 6-7 миллиардов рублей, чтобы поддерживать клуб. Просто после ковида у меня возникли проблемы со здоровьем", - сказал бизнесмен.
65-летний Федун является владельцем "Спартака" с 2004 года. С тех пор команда по разу выиграла РПЛ и Суперкубок России.
В текущем розыгрыше чемпионата "красно-белые" идут на девятом месте, набрав 23 очка в 18 турах.
Не пропустите: Федун необычно высказался о российском футболе. | http://soccernews.ru
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
Стал известен результат повторного теста Гвардиолы на коронавирус
-
Нагельсманн подвёл итоги первой части сезона для "Баварии"
-
В "Нижнем Новгороде" отреагировали на слухи об интересе к Жиркову
-
Шевченко установил антирекорд "Дженоа"
-
Конте объяснил, зачем использовал манекенов на тренировке "Тоттенхэма"
-
1
Левандовски повторил рекордный показатель Роналду по голам за календарный год
-
"Интер" - первая за 71 год команда, забившая более 100 голов в Серии А за календарный год
-
Матч Кубка Франции прервали из-за драки фанатов на футбольном поле
-
Федун рассказал, сколько ежегодно тратит на "Спартак"
-
Главные новости дня: 17 декабря
-
"Интер" установил клубный рекорд по голам за год в чемпионате
-
"Динамо" сделало предложение о покупке вингера сборной Колумбии и "Боки Хуниорс"
-
1
Левандовски побил еще один "вечный" рекорд Герда Мюллера
-
1
"Сельта" уверенно победила "Эспаньол" в Ла Лиге
-
1
"Интер" разгромил "Салернитану" в Серии А
-
1
"Бавария" разгромила "Вольфсбург" в Бундеслиге
-
Федун необычно высказался о российском футболе
-
Мирон Маркевич считает, что Мампасси больше не сыграет за сборную Украины
-
Обамеянгу запретили тренироваться с первой командой "Арсенала"
-
"Реал" мог подписать другого французского полузащитника вместо Камавинги