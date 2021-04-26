Федун рассказал, за кого будет болеть в матче "Зенит" - "Локомотив"

Фото сайт "Спартака"

Владелец московского "Спартака" Леонид Федун рассказал о своих предпочтениях касательно результата матча "Зенит" - "Локомотив".

"Мы не заслужили чемпионство в этом году. Никто кроме "Зенита" не заслужил. Буду болеть за "Зенит" в матче с "Локомотивом", - сказал Федун.

Напомним, что "Зенит" примет "Локомотив" 2 мая и в случае победы досрочно станет чемпионом России.

"Спартак" отстаёт от "железнодорожников" на 2 очка за три тура до конца чемпионата. Команды ведут борьбу за второе место, дающее право сыграть в квалификации Лиги Чемпионов.

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