Федун: "Рейнгольд - легенда "Спартака". Он был нашим жестким критиком и одновременно ценителем"

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Федун: "Рейнгольд - легенда "Спартака". Он был нашим жестким критиком и одновременно ценителем"

Владелец "Спартака" Леонид Федун высказался об информации о том, что в больнице скончался ветеран красно-белых Валерий Рейнгольд. Об этом сообщает Sport24.

"Рейнгольд - легенда "Спартака". Это тяжелый удар для болельщиков. В отличие от моих коллег, я имел удовольствие видеть его, хотя был тогда еще совсем юнцом.

Мы помним его безумную скорость, на которой он мог убежать от любых защитников, как от стоячих, поэтому он всегда выделялся на поле.

Потом он был нашим жестким критиком и одновременно ценителем. Светлая помять о Рейнгольде останется в наших сердцах", - сказал Федун.

Рейнгольд играл в "Спартаке" с 1960 по 1967 год. В составе команды футболист стал чемпионом СССР в 1962 году и выиграл Кубок страны в 1963 и 1965 годах.

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