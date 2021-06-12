Федун: "Российский футбол уже достиг дна, пора оттолкнуться от него"

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Владелец "Спартака" Леонид Федун рассказал о своих ожиданиях от выступления сборной России на Евро-2020.

"Жду, что команда покажет максимум того, на что способна. Для игроков и для всего российского футбола это в том числе возможность реабилитироваться за последнюю неудачную еврокампанию клубов. Мы, что называется, дна уже достигли. Пора оттолкнуться и двигаться вверх. Надеюсь, на Евро у нас это получится", - сказал Федун.

Россияне сыграют на групповом этапе Евро-2020 с Бельгией, Финляндией и Данией.

В окончательную заявку сборной попали три спартаковца - это Георгий Джикия, Роман Зобнин и Александр Соболев.

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