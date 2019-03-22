Федун: "Сборную России нужно будет омолаживать"
Член исполкома РФС и владелец "Спартака" Леонид Федун рассказал, что думает о проигрыше сборной России в матче с Бельгией в рамках отборочного тура Евро-2020.
Напомним, вчера Россия проиграла Бельгии в гостевом матче со счетом 1:3.
Национальную команду все равно нужно будет омолаживать и готовиться к следующему циклу - чемпионату мира в Катаре. А когда на поле выходят достаточно возрастные футболисты, причем не сказать, что выглядят супер - это не совсем понятно. Нужно, чтобы РФС принял стратегические решение о том, что делать дальше.
У сборной в нынешнем составе мало шансов выйти на какой-то уровень и большой вопрос, когда начать создавать новую команду - то ли ждать конца европейского первенства-2020, то ли начинать уже сейчас планировать четырехлетний цикл в расчете на ЧМ-2022. У нас достаточно много молодежи, а у многих из тех, кто играет сегодня, нет перспектив дожить до катарского чемпионата", - сказал Федун.
24 марта сборная России встретится с Казахстаном в Астане. Начало - в 17:00 (мск).
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