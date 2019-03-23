Федун: "Ситуация в семье не позволила Алексу раскрыться"

Президент "Спартака" Леонид Федун рассказал, что думает о решении экс-капитана команды Алексе Мескини завершить карьеру. Об этом информирует телеканал 360.

"Имя Алекса всегда помню, а фамилию - нет. Хороший был футболист. Было большой удачей приобрести такого футболиста и привезти в Россию, поскольку это был игрок высокого класса. Но, к сожалению, ситуация в семье не позволила ему раскрыться до конца. Вот, пожалуй, и всё", - сказал Федун.

Напомним, Мескини защищал цвета "Спартака" с 2009 по 2011 год. За это время он успел поучаствовать в 69 матчах, в которых отметился 12 голами и 21 ассистом.

36-летний Алекс за свою карьеру выступал за "Гуарани", "Интернасьонал", московский "Спартак", "Коринтианс", "Аль-Гарафу" и вновь "Интернасьонал". За сборную Бразилии сыграл 3 матча.

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