Федун: "Ситуация в семье не позволила Алексу раскрыться"
Президент "Спартака" Леонид Федун рассказал, что думает о решении экс-капитана команды Алексе Мескини завершить карьеру. Об этом информирует телеканал 360.
"Имя Алекса всегда помню, а фамилию - нет. Хороший был футболист. Было большой удачей приобрести такого футболиста и привезти в Россию, поскольку это был игрок высокого класса. Но, к сожалению, ситуация в семье не позволила ему раскрыться до конца. Вот, пожалуй, и всё", - сказал Федун.
Напомним, Мескини защищал цвета "Спартака" с 2009 по 2011 год. За это время он успел поучаствовать в 69 матчах, в которых отметился 12 голами и 21 ассистом.
36-летний Алекс за свою карьеру выступал за "Гуарани", "Интернасьонал", московский "Спартак", "Коринтианс", "Аль-Гарафу" и вновь "Интернасьонал". За сборную Бразилии сыграл 3 матча.
Не пропустите: Каррера: "Спартак" можно назвать русским "Ювентусом". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Черчесов: "Никаких накачек и взбучек Головина не было, он сам понимает, что надо взрослеть"
-
Болельщик "Спартака" заставил Баринова извиниться за оскорбление красно-белых
-
Джеймсу Мэддисону 22, а он уже считается будущим английского футбола. Рассказываем о прогрессирующем полузащитнике "Лестера"
-
Взгляд со стороны. Падение Александра Филимонова – глазами англичанина
-
Месси не будет участвовать в матче с Марокко
Лента новостей
-
Мюнхенская "Бавария" нацелилась на трансферную цель "Барселоны"
-
Пануччи покинул пост главного тренера сборной Албании
-
Сульшер огласил список трансферных целей "Манчестер Юнайдет" на лето
-
Джикия: "Я, как и Черчесов, тоже не люблю слово "проблема"
-
Черчесов: "Никаких накачек и взбучек Головина не было, он сам понимает, что надо взрослеть"
-
Болельщик "Спартака" заставил Баринова извиниться за оскорбление красно-белых
-
Джеймсу Мэддисону 22, а он уже считается будущим английского футбола. Рассказываем о прогрессирующем полузащитнике "Лестера"
-
Кессье может перейти в "Арсенал"
-
Руни: "Даже не знаю, как я перенесу чемпионство "Ливерпуля"
-
Тальяфико летом может перейти в "Барселону"
-
Баринов: "Очень рад вызову в сборную России, хочу помочь команде"
-
Федун: "Ситуация в семье не позволила Алексу раскрыться"
-
Взгляд со стороны. Падение Александра Филимонова – глазами англичанина
-
Головин напутствовал Чалова: "Давай. Чтоб забил с казахами"
-
"Зенит" планировал в зимнее трансферное окно купить игрока сборной Германии
-
Главный тренер сборной Чехии: "Пять голов в наши ворота - это жестко"
-
Костас Манолас может стать игроком "Атлетико"
-
"Наполи" поборется за трансферную цель "Манчестер Юнайтед"
-
"Интер" нацелился на нападающего "Валенсии" Родриго
-
2
Степаненко: "Роналду ушел в раздевалку очень злой"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|20
|41
|2
|ЦСКА Москва
|20
|36
|3
|Локомотив Москва
|20
|35
|4
|Краснодар
|20
|35
|5
|Спартак Москва
|20
|33
|6
|Ростов
|20
|29
|7
|Рубин
|20
|28
|8
|Ахмат
|20
|27
|9
|Арсенал Тула
|20
|27
|10
|Оренбург
|19
|26
|11
|Крылья Советов
|19
|24
|12
|Динамо Москва
|20
|23
|13
|Урал
|20
|23
|14
|Анжи
|20
|18
|15
|Уфа
|20
|16
|16
|Енисей Красноярск
|20
|11