Федун: "Слова Червиченко о "Спартаке"? Он ведет себя, как брошенная жена"

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Федун: "Слова Червиченко о "Спартаке"? Он ведет себя, как брошенная жена"

Владелец "Спартака" Леонид Федун рассказал о своем отношении к критике со стороны бывшего президента "красно-белых" Андрея Червиченко.

"Знаете, общественность обсуждает и интервью Червиченко, который когда-то имел какое-то отношение к "Спартаку". Как та брошенная жена, всегда даёт соответствующие комментарии. Ну и дальше что? Мне это совершенно неинтересно", - приводят слова Федуна российские СМИ.

Напомним, что во время Червиченко в "Спартак" десятками завозились недорогие футболисты, а также разразился допинговый скандал.

Не пропустите: Федун: "Пытался уговорить Мане и Салаха перейти в "Спартак". | http://soccernews.ru

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