Федун: "Смерть Армена Джигарханяна - большая утрата для "Спартака"
Владелец московского "Спартака" Леонид Федун прокомментировал известие о смерти легендарного артиста Армена Джигарханяна.
85-летний актёр умер в ночь на субботу из-за обострившейся гипертонической болезни. Его похоронят во вторник на Ваганьковском кладбище.
"Я знаю, что он был нашим болельщиком. Пожалуй, это самый любимый, самый известный артист, у него было больше 200 ролей. Для нас является большой утратой уход ветеранов нашего болельщицкого движения. Вечная ему память", - сказал Федун.
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