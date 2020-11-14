Федун: "Смерть Армена Джигарханяна - большая утрата для "Спартака"

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Федун: "Смерть Армена Джигарханяна - большая утрата для "Спартака"

Владелец московского "Спартака" Леонид Федун прокомментировал известие о смерти легендарного артиста Армена Джигарханяна.

85-летний актёр умер в ночь на субботу из-за обострившейся гипертонической болезни. Его похоронят во вторник на Ваганьковском кладбище.

"Я знаю, что он был нашим болельщиком. Пожалуй, это самый любимый, самый известный артист, у него было больше 200 ролей. Для нас является большой утратой уход ветеранов нашего болельщицкого движения. Вечная ему память", - сказал Федун.

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