Федун: "Смолов в "Спартаке"? С чего вы это вообще взяли?!"



Владелец "Спартака" Леонид Федун опроверг информацию о том, что клуб интересуется нападающим "Краснодара" Федором Смоловым.

"Смолов в "Спартаке"? С чего вы это вообще взяли?!" - приводят слова Федуна российские СМИ.

Ранее сообщалось, что 27-летний Смолов попросил руководство "Краснодара" отпустить его в "Спартак". Сумма отступных в контракте форварда составляет 30 миллионов евро. Также им интересуются "Зенит" и "Фенербахче".

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