Федун сомневается, что чемпионат России удастся доиграть

Теги спартак москвалеонид федун

Федун сомневается, что чемпионат России удастся доиграть

Владелец московского "Спартака" Леонид Федун выразил мнение, что шансы доиграть сезон РПЛ 50 на 50.

"Я боюсь, что чемпионат будет очень напряжённый, и когда игроки выйдут через 2-3 недели на пик формы, а пик формы - это всегда потеря иммунитета, могут быть вспышки (заболевания), и чемпионат снова прервётся. Мои ожидания, что 50% что доиграем сезон, а 50% что не доиграем. Все согласились с этим риском, все его принимают, дай бог, повезёт, обойдёмся. На исполкоме я проголосовал за решение возобновить сезон. Поскольку болельщики и футболисты настолько исстрадались по футболу, что любые отсрочки выглядят неправильно. При этом с учётом собственного опыта могу сказать, что зараза эта реальная, вместе со мной переболела вся семья, очень всё быстро развивается. И риски есть", - цитирует Федуна "Р-Спорт".

Напомним, что возобновление РПЛ запланировано на 21 июня. Оставшиеся восемь туров должны пройти до 22 июля.

Пауза в турнире длится уже два месяца. В марте российский футбольный сезон пришлось приостановить из-за пандемии коронавируса.

Не пропустите: Прядкин прокомментировал решение о возобновлении РПЛ. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Сёмин не исключил возвращение к тренерской работе

Сёмин не исключил возвращение к тренерской работе

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 22 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Уфа Уфа 22 27
10 Урал Урал 22 25
11 Тамбов Тамбов 22 25
12 Сочи Сочи 22 24
13 Оренбург Оренбург 22 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Крылья Советов Крылья Советов 22 22
16 Ахмат Ахмат 22 20
Полная таблица

топ-5 тегов