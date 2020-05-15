Федун сомневается, что чемпионат России удастся доиграть

Владелец московского "Спартака" Леонид Федун выразил мнение, что шансы доиграть сезон РПЛ 50 на 50.

"Я боюсь, что чемпионат будет очень напряжённый, и когда игроки выйдут через 2-3 недели на пик формы, а пик формы - это всегда потеря иммунитета, могут быть вспышки (заболевания), и чемпионат снова прервётся. Мои ожидания, что 50% что доиграем сезон, а 50% что не доиграем. Все согласились с этим риском, все его принимают, дай бог, повезёт, обойдёмся. На исполкоме я проголосовал за решение возобновить сезон. Поскольку болельщики и футболисты настолько исстрадались по футболу, что любые отсрочки выглядят неправильно. При этом с учётом собственного опыта могу сказать, что зараза эта реальная, вместе со мной переболела вся семья, очень всё быстро развивается. И риски есть", - цитирует Федуна "Р-Спорт".

Напомним, что возобновление РПЛ запланировано на 21 июня. Оставшиеся восемь туров должны пройти до 22 июля.

Пауза в турнире длится уже два месяца. В марте российский футбольный сезон пришлось приостановить из-за пандемии коронавируса.

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