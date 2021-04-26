Федун сообщил о переносе академии "Спартака"

Фото ТАСС / Станислав Красильников

Владелец московского "Спартака" Леонид Федун объявил, что клубная академия "красно-белых" перенесена в другой район столицы.

"Мы переводим академию из Сокольников в Тушино и здесь будем строить манеж крытый. Это будет современный манеж. Манеж будет доступен не только для академии. Здесь будут открытые студии, в которых можно будет записываться не только тем, кто хочет стать профессиональным спортсменом, но и желающим просто поиграть в футбол", - рассказал Федун.

По итогам 27 туров "Спартак" занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, имея в своём активе 50 очков.

Федун владеет клубом с 2004 года. При нём "народная команда" по разу стала чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.

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