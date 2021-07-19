Федун сообщил об увеличении бюджета "Спартака"
Фото: твиттер "Спартака"
Владелец московского "Спартака" Леонид Федун рассказал о дополнительном финансировании клуба и причинах этого шага.
"К сожалению, бюджет клуба на новый сезон будет в плюс. Добавляется большая партия футболистов из аренды со своими зарплатами. Плюс будет как минимум одно приобретение, о котором мы говорили. Насчёт продаж мы не знаем. Процентное соотношение не буду говорить. Он просто будет больше. Этот больший бюджет, мы надеемся, покроется доходами от еврокубков.
Мы увеличиваем бюджет, рассчитывая, как минимум на Лигу Европы. Это примерно 10 миллионов евро, которые мы можем получить. Но мы будем биться за Лигу Чемпионов, которая может увеличить эту сумму в три раза", - сказал Федун.
Сегодня "Спартак" узнает соперника по третьему отборочному раунду Лиги Чемпионов. В РПЛ команда стартует 24 июля.
Не пропустите: Витория опубликовал пост о "Спартаке" на русском языке. | http://soccernews.ru
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