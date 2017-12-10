Федун: "Спартак" и ЦСКА сыграли очень качественно"



Владелец "Спартака" Леонид Федун прокомментировал победу своей команды над ЦСКА (3:0) в матче 20-го тура чемпионата России.

"Я сегодня сказал, что такие поражения, как в Ливерпуле, смываются кровью и потом. В какой-то степени это удалось. Нужно теперь выигрывать у "Локомотива" 4:0, и тогда будем считать, что они прощены (смеется). Прощены ли они уже? Нет (улыбается).

Не знаю, может, вы не тот матч смотрели, но ЦСКА сегодня провел очень качественную игру. Если "Спартак" будет играть так во всех матчах – станет ли чемпионом? Не знаю, но сегодня была очень качественная игра. В первую очередь мне очень понравилась игра в защите. Если вы обратили внимание, тренер перестроил игру, когда Мельгарехо ушел на левый фланг, а Зобнин – в центр. Это изменило ход встречи, и это говорит о том, что Каррера, все-таки, топ-тренер", - приводят слова Федуна российские СМИ.

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