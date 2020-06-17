Федун: "Спартак" не имеет никакого отношения к проблемам "Ромы" из-за трансфера Понсе

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Федун: "Спартак" не имеет никакого отношения к проблемам "Ромы" из-за трансфера Понсе

Владелец "Спартака" Леонид Федун высказался о возможном запрете на участие в Лиге Чемпионов, Лиге Европы и понижение в классе из-за схемы перехода нападающего Эсекьеля Понсе.

"Мы не имеем никакого отношения к проблемам, которые возникли у "Ромы" из-за этого трансфера", - цитирует Федуна "Спорт-Экспресс".

Ранее сообщалось, что в аргентинском клубе "Ньюэллз Олд Бойз" уверены в факте мошенничества со стороны "Ромы" при продаже Понсе в "Спартак". Аргентинский клуб владел 40 процентной долей от трансфера игрока, но официально он бы продан за три миллиона евро. Одновременно с этим из "Ромы" в "Спартак" за 2,5 миллиона евро перешел вратарь Андреа Романьоли, стоимость которого на сайте Transfermarkt оценивается всего в 25 тысяч евро.

В нынешнем сезоне 23-летний Понсе провел за "Спартак" 26 матчей во всех турнирах и забил девять голов.

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