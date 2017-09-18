Федун: "То, что сейчас происходит со "Спартаком" - несчастный случай"

Владелец московского "Спартака" Леонид Федун списал неудачи своей команды в текущем сезоне на несчастный случай.

"То, что сейчас происходит - несчастный случай. Надо только бороться, больше пахать на тренировках и упираться в каждой встрече. Это единственный рецепт, других не существует. И команда к такой работе готова", - цитирует Федуна SportBox.

Напомним, Ананидзе вернулся в общую группу. | soccernews.ru