Федун требовал от Дюкова уволить главу проекта VAR в России
Владелец "Спартака" Леонид Федун в телефонном звонке с президентом РФС рассказал, при каких условиях московский клуб не будет сниматься с чемпионата России. Об этом сообщает "РБ-Спорт".
По данным источника, Федун потребовал увольнения руководителя проекта VAR в России Леонида Калошина.
"По мнению владельца "Спартака", Василий Казарцев и Алексей Еськов больше не должны работать в футболе, а Калошина стоить уволить потому, что "работа VAR себя дискредитирует", - сообщает источник.
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