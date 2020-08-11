Федун требовал от Дюкова уволить главу проекта VAR в России

1 Теги спартак москвалеонид федун

Федун требовал от Дюкова уволить главу проекта VAR в России

Владелец "Спартака" Леонид Федун в телефонном звонке с президентом РФС рассказал, при каких условиях московский клуб не будет сниматься с чемпионата России. Об этом сообщает "РБ-Спорт".

По данным источника, Федун потребовал увольнения руководителя проекта VAR в России Леонида Калошина.

"По мнению владельца "Спартака", Василий Казарцев и Алексей Еськов больше не должны работать в футболе, а Калошина стоить уволить потому, что "работа VAR себя дискредитирует", - сообщает источник.

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Комментарии

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wagner
wagner

надо было сказать в ответ: "Снимайтесь!"

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