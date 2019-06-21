Федун: "У меня нет административных ресурсов, нет желания заниматься судейством"

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Федун: "У меня нет административных ресурсов, нет желания заниматься судейством"

Владелец московского "Спартака" Леонид Федун прокомментировал своё заявление о том, что "красно-белые" должны ещё раз стать чемпионами России до 2023 года.

"У нас задача стоит, как и у всех. Если Цорн и Кононов не ошибутся в формировании, тогда они будут бороться за самые высокие места, может, и за чемпионство. Только не всё зависит от тебя: купит "Зенит" Неймара - и как с этим бороться? Вопрос в том, что нужен такой уровень, чтобы обеспечить попадание в Лигу Чемпионов. Это да. А дальше, если повезёт - станешь чемпионом, если нет - не станешь. У меня нет административных ресурсов, нет желания заниматься судейством", - сказал Федун.

Напомним, что "Спартак" становился победителем РПЛ в сезоне 2016/17 под руководством Массимо Карреры.

В минувшей кампании "народная команда" финишировала в чемпионате на пятом месте.

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Комментарии

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jugulator
Пьянь

Федун просто футбольный лузер, нихрена не соображающий в футболе. 2 трофея за 16 лет, да и те Каррера взял не благодаря клубной работе, а вопреки.

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