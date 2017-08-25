Федун: "У "Спартака" есть все шансы выйти в плей-офф Лиги Чемпионов"



Владелец "Спартака" Леонид Федун заявил, что его команда может выйти в плей-офф Лиги Чемпионов.

"Все зависит от нас самих, если будем играть в свою игру, с полной самоотдачей, то есть все шансы выйти из группы. А так – любой соперник опасен, даже "Марибор". Пример "Краснодара" все наглядно показал, недооценивать нельзя никого", - приводят слова Федуна российские СМИ.

Напомним, что "Спартак" попал в одну группу с "Ливерпулем", "Севильей" и "Марибором".

Не пропустите: Владелец "Спартака" Федун прокомментировал итоги жеребьевки группового этапа Лиги Чемпионов. | http://soccernews.ru