Федун: "В 2023 году я слагаю полномочия. Это моё решение, которое не будет изменено"
Владелец "Спартака" Леонид Федун поделился ожиданиями от работы нового главного тренера команды Доменико Тедеско, а также подтвердил, что через несколько лет покинет свой пост.
"Тедеско - это выбор генерального директора клуба Томаса Цорна. Я с ним согласился. Какие у меня надежды на нового тренера, на команду? Когда занимаешься "Спартаком" уже 20 лет, надежд нет. Есть только осознание того, что следующий матч должен быть выигран. Вот и всё. Чего сейчас не хватает "Спартаку"? Удачи и опыта. Сегодня это самая молодая команда.
Задачи перед тренером? На этот сезон сделать работоспособной команду, которая сможет потом бороться за титул. Медали? Да. Но не в этом сезоне. У меня задача к 2022 году выиграть чемпионат. Либо Кубок России. Я же это объявил. Задача не меняется. А дальше в 2023 году я слагаю полномочия и команда ждёт болельщиков. Это моё решение, которое не будет изменено", - сказал Федун.
63-летний миллиардер владеет "Спартаком" с 2003 года. За 16 лет "красно-белые" по разу выиграли чемпионат и Суперкубок России.
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