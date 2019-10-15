Федун: "В 2023 году я слагаю полномочия. Это моё решение, которое не будет изменено"

Теги спартак москвалеонид федундоменико тедеско

Федун: "В 2023 году я слагаю полномочия. Это моё решение, которое не будет изменено"

Владелец "Спартака" Леонид Федун поделился ожиданиями от работы нового главного тренера команды Доменико Тедеско, а также подтвердил, что через несколько лет покинет свой пост.

"Тедеско - это выбор генерального директора клуба Томаса Цорна. Я с ним согласился. Какие у меня надежды на нового тренера, на команду? Когда занимаешься "Спартаком" уже 20 лет, надежд нет. Есть только осознание того, что следующий матч должен быть выигран. Вот и всё. Чего сейчас не хватает "Спартаку"? Удачи и опыта. Сегодня это самая молодая команда.

Задачи перед тренером? На этот сезон сделать работоспособной команду, которая сможет потом бороться за титул. Медали? Да. Но не в этом сезоне. У меня задача к 2022 году выиграть чемпионат. Либо Кубок России. Я же это объявил. Задача не меняется. А дальше в 2023 году я слагаю полномочия и команда ждёт болельщиков. Это моё решение, которое не будет изменено", - сказал Федун.

63-летний миллиардер владеет "Спартаком" с 2003 года. За 16 лет "красно-белые" по разу выиграли чемпионат и Суперкубок России.

Не пропустите: "Спартак" сможет отдавать молодых футболистов в аренду немецкому "Эрцгебирге". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Барселона" может отказаться от трансфера Неймара по четырём причинам

"Барселона" может отказаться от трансфера Неймара по четырём причинам

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва Локомотив Москва 12 26
2 Ростов Ростов 12 26
3 Краснодар Краснодар 12 26
4 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 12 26
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 12 25
6 Уфа Уфа 12 15
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 12 14
8 Оренбург Оренбург 12 14
9 Урал Урал 12 14
10 Спартак Москва Спартак Москва 12 14
11 Крылья Советов Крылья Советов 12 14
12 Рубин Рубин 12 14
13 Сочи Сочи 12 12
14 Ахмат Ахмат 12 12
15 Динамо Москва Динамо Москва 12 10
16 Тамбов Тамбов 12 8
Полная таблица

топ-5 тегов