Федун: "В РПЛ деньги волнуют только "Спартак" и "Краснодар"

Владелец московского "Спартака" Леонид Федун в очередной раз раскритиковал идею расширения РПЛ с 16 до 18 команд.

"Я уже сказал, что это глупость. Поскольку провели исследование, взяли уважаемую фирму. Оно показало, что самый эффективный способ зарабатывать деньги для всех команд и лиги - это плей-офф. Как, скажем, в Нидерландах делается. А самый неэффективный - это увеличение на две команды, которые не будут иметь коммерческих результатов.

Потому что задача-то какая у тех, кто голосовал? Остаться в Премьер-Лиге. Деньги волнуют только две команды - меня и "Краснодар". А всем остальным... Возьмём слова Валеры Карпина - по барабану. Волнуют ли деньги "Зенит"? Нет", - сказал Федун.

В середине января на общем собрании клубов РПЛ 14 из 16 членов лиги проголосовали за увеличение количества участников турнира. Выступили против только "Спартак" и "Зенит".

Не пропустите: "Любой кипиш, кроме некролога - в кассу": Федун прокомментировал сбор "Спартака" в Катаре. | http://soccernews.ru