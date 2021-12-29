Федун вошел в топ-10 самых успешных бизнесменов России

Владелец московского "Спартака" Леонид Федун вошел в десятку лучшим российских бизнесменов, увеличивших свое состояние в 2021 году, сообщает Forbes.

Состояние Федуна выросло за год на 3,41 миллиарда долларов и теперь оно оценивается в 11,67 млрд долларов.

В топ-10 также попал совладелец "Спартака" Вагит Алекперов.

Напомним, что Федун владеет "Спартаком" с 2004 года. За этот период "красно-белые" один раз стали чемпионами России и однажды завоевали Суперкубок России.

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