Федун: "Возрожденная сборная России - это заслуга Черчесова"

Владелец "Спартака" Леонид Федун прокомментировал выступление сборной России на Кубке Конфедераций.

"С одной стороны, ситуация – не стреляйте в пианиста, он играет, как умеет. А с другой стороны, была надежда, что наша сборная сможет выступить лучше. Это очень важно, потому что еще год назад такой надежды не было. Поэтому испытываю сдержанный оптимизм. Другое дело, что не все игроки соответствуют уровню сборной, но здесь ничего не поделаешь. Нужно терпение, чтобы выросли молодые ребята.

Необходимы ли перемены на посту главного тренера? Нет. Считаю, Черчесов работает хорошо. И, собственно говоря, возрожденная сборная – это именно его заслуга. Помните, еще полгода назад чувствовался полный скепсис по поводу того, как мы можем играть без Березуцких, Игнашевича… Теперь спокойно играем даже против самых сильных сборных! Думаю, к чемпионату мира через год, если травмы обойдут сборную стороной и не будет такой эпидемии, как сейчас, команда окажется вполне боеспособна.

Не стал бы бросать в Акинфеева камни, как сейчас это делают. Потому что, скажем, те же ошибки нападающих, которые не могли с 10 метров попасть в ворота и забить гол, – это примерно то же самое, что и ошибка Игоря.

Какие перспективы сборной на чемпионате мира? Она сможет спокойно бороться даже за выход в четвертьфинал чемпионата мира. И это станет откровенным успехом", - приводят слова Федуна российские СМИ.

Напомним, что сборная России выиграла стартовый матч Кубка Конфедераций у Новой Зеландии (2:0), но затем уступили Португалии (0:1) и Мексике (1:2), и вылетела из турнира.

Не пропустите: Черчесов прокомментировал возможность своей отставки. | http://soccernews.ru