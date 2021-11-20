Федун встретился с потенциальным новым тренером "Спартака"

Владелец "Спартака" Леонид Федун в Италии встретился с тренером Паоло Ваноли, который может возглавить московский клуб, сообщает "Спорт-Экспресс".

По сведениям источника, на встрече стороны обсудили перспективы сотрудничества. Есть вероятность, что итальянский специалист подпишет контракт с "красно-белыми" в ближайшие недели.

Ранее сообщалось, что "Спартак" может уволить нынешнего наставника Руя Виторию после серии неудовлетворительных результатов. Москвичи не выигрывают на протяжении семи матчей подряд, а в чемпионате России занимают лишь 10-е место после 15 туров.

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