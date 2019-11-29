Федун выразил недовольство работой гендиректора "Спартака" Цорна

СМИ узнали о встрече между владельцем "Спартака" Леонидом Федуном и генеральным директором клуба Томасом Цорном.

Сообщается, что бизнесмен вызвал функционера "на ковёр", поскольку остался недоволен летней селекцией "красно-белых".

Федуну непонятно, по каким критериям подписывались резервист "Вольфсбурга" Малколм Баду, форвард "Ромы" Эсекьель Понсе и полузащитник дортмундской "Боруссии" Андре Шюррле.

Кроме того, Цорну пришлось объяснять трансфер Алекса Крала, который по функциям на поле дублирует другого новичка Гуса Тиля. В то же время Адриен Тамез из "Ниццы", которого просил тренерский штаб, в Москву не перебрался.

Также у гендиректора могут возникнуть проблемы из-за его агентства TZS, клиенты которого находятся на особом положении в "Спартаке". Из-за этого зреет недовольство уже внутри команды.

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