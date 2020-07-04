Федун выразил соболезнования в связи со смертью отца Хабиба
Владелец "Спартака" Леонид Федун выразил соболезнования в связи со смертью отца чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова Абдулманапа.
"Ушёл из жизни Абдулманап Нурмагомедов, давний болельщик "Спартака" и великий тренер, благодаря которому вся страна и я в том числе полюбили смешанные единоборства. Знаю, что ему нравилась великая команда 80-х, он сравнивал её с "Барселоной". А все мы восторгались его тренерскими талантами.
Жизнь Абдулманапа - пример того, как один человек может сделать мир вокруг себя лучше. В этот трагический момент хочу пожелать Хабибу и его семье мужества, которое всегда было присуще Нурмагомедовым. Двери "Спартака" для вас открыты, вы не одни", - цитирует Федуна официальный сайт "Спартака".
Нурмагомедов-старший умер сегодня утром в московской больнице из-за осложнений, связанных с коронавирусом. Он являлся заслуженным тренером России.
Хабиб - чемпион UFC в лёгком весе. Спортсмен возглавляет рейтинг самых успешных россиян в возрасте до 40 лет по версии Forbes.
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|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Сочи
|23
|27
|10
|Уфа
|22
|27
|11
|Урал
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|12
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|25
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