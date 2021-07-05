Федун высказался о будущем Крала в "Спартаке"

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Федун высказался о будущем Крала в "Спартаке"

Фото: инстаграм Алекса Крала/Автор неизвестен

Владелец московского "Спартака" Леонид Федун не исключил вероятность продажи чешского полузащитника Алекса Крала в летнее трансферное окно.

"Конечно, Крал - ключевой игрок. Но есть предложения, от которых невозможно отказаться. Придет трансфер на Крала за безумную сумму, и игрок сам захочет туда перейти. Ну и как мы его удержим? Но никаких предложений по нему на данный момент нет. Он для нас ключевой игрок, и, исходя из амбиций "Спартака", мы заинтересованы в том, чтобы он остался", - приводит слова Федуна "Спорт-Экспресс".

"Спартак" купил Крала у пражской "Славии" зимой 2020 года за 12 миллионов евро. В минувшем сезоне 23-летний хавбек провел за московский клуб 30 матчей во всех турнирах и отдал пять голевых передач. Его контракт с "красно-белыми" действует до лета 2024 года.

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