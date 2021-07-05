Федун высказался о будущем Крала в "Спартаке"
Фото: инстаграм Алекса Крала/Автор неизвестен
Владелец московского "Спартака" Леонид Федун не исключил вероятность продажи чешского полузащитника Алекса Крала в летнее трансферное окно.
"Конечно, Крал - ключевой игрок. Но есть предложения, от которых невозможно отказаться. Придет трансфер на Крала за безумную сумму, и игрок сам захочет туда перейти. Ну и как мы его удержим? Но никаких предложений по нему на данный момент нет. Он для нас ключевой игрок, и, исходя из амбиций "Спартака", мы заинтересованы в том, чтобы он остался", - приводит слова Федуна "Спорт-Экспресс".
"Спартак" купил Крала у пражской "Славии" зимой 2020 года за 12 миллионов евро. В минувшем сезоне 23-летний хавбек провел за московский клуб 30 матчей во всех турнирах и отдал пять голевых передач. Его контракт с "красно-белыми" действует до лета 2024 года.
Не пропустите: "Спартак" одержал первую победу под руководством Руя Витории. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"Атлетико" показал форму на следующий сезон
-
"Сельта" усилилась форвардом сборной Аргентины
-
Два турецких топ-клуба поборются за Ярмоленко
-
Владелец "Наполи" высказался о возможном уходе Инсинье
-
Роналду близок к продлению контракта с "Ювентусом"
-
Федун высказался о будущем Крала в "Спартаке"
-
Мостовой ярко высказался о возможном назначении Тедеско в сборную России
-
"Спартак" одержал первую победу под руководством Руя Витории
-
Федун рассказал, почему Тиль не заиграл в "Спартаке"
-
Анелька дал совет Мбаппе относительно дальнейшей карьере
-
"Аталанта" может надолго потерять Малиновского
-
Кирилл Комбаров завершил карьеру и получил должность в клубе РПЛ
-
Венгер предложил радикальную реформу чемпионатов мира
-
Мухин получил в ЦСКА игровой номер легенды "армейцев" (фото)
-
Гендузи объявил об уходе из "Арсенала"
-
Федун выступил за увольнение Черчесова из сборной России
-
Опубликована символическая сборная 1/4 финала Евро-2020 по версии WhoScored
-
Гагнидзе прокомментировал свой переход в "Динамо"
-
"Ренн" назвал "Манчестер Юнайтед" стоимость Камавинга
-
Рибери определился со своим будущим