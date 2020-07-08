Федун высказался о будущем Тедеско в "Спартаке"

Теги спартак москвалеонид федундоменико тедеско

Федун высказался о будущем Тедеско в "Спартаке"

Владелец "Спартака" Леонид Федун заявил, что главный тренер команды Доменико Тедеско останется в клубе на следующий сезон.

"С Тедеско я встречался и сказал ему: "Я в тебя верю". Вы сами видели, игра с "Локомотивом" была правильной. Он остается на следующий сезон", - приводит слова Федуна "Чемпионат".

"Спартак" не может одержать победу в последних четырех матчах, дважды сыграв вничью при двух поражениях. После 27 туров "красно-белые" занимают седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

Не пропустите: Федун подтвердил назначение Газизова на пост генерального директора "Спартака". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Федун подтвердил назначение Газизова на пост генерального директора "Спартака"

Федун подтвердил назначение Газизова на пост генерального директора "Спартака"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 23 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Сочи Сочи 23 27
10 Уфа Уфа 22 27
11 Урал Урал 22 25
12 Тамбов Тамбов 22 25
13 Ахмат Ахмат 23 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Оренбург Оренбург 22 23
16 Крылья Советов Крылья Советов 23 22
Полная таблица

топ-5 тегов