Федун высказался о будущем Тедеско в "Спартаке"

Владелец "Спартака" Леонид Федун заявил, что главный тренер команды Доменико Тедеско останется в клубе на следующий сезон.

"С Тедеско я встречался и сказал ему: "Я в тебя верю". Вы сами видели, игра с "Локомотивом" была правильной. Он остается на следующий сезон", - приводит слова Федуна "Чемпионат".

"Спартак" не может одержать победу в последних четырех матчах, дважды сыграв вничью при двух поражениях. После 27 туров "красно-белые" занимают седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

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