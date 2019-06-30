Федун высказался о будущем Зе Луиша в "Спартаке"
Владелец "Спартака" Леонид Федун высказал мнение о будущем в команде нападающего Зе Луиша, которым интересуются несколько клубов.
"Посмотрим, Зе Луиш готов остаться в "Спартаке", готов уйти, если будет хорошее предложение. Он наш лучший бомбардир, просто так расставаться с ним у нас нет никакого желания", - приводят слова Федуна российские СМИ.
28-летний Зе Луиш выступает за "Спартак" с 2015 года. Всего за московский клуб он провел 109 матчей во всех турнирах, забил 35 голов и отдал 25 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.
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|Команда
|М
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|Зенит Санкт-Петербург
|30
|64
|2
|Локомотив Москва
|30
|56
|3
|Краснодар
|30
|56
|4
|ЦСКА Москва
|30
|51
|5
|Спартак Москва
|30
|49
|6
|Арсенал Тула
|30
|46
|7
|Оренбург
|30
|43
|8
|Ахмат
|30
|42
|9
|Ростов
|30
|41
|10
|Урал
|30
|38
|11
|Рубин
|30
|36
|12
|Динамо Москва
|30
|33
|13
|Крылья Советов
|30
|28
|14
|Уфа
|30
|26
|15
|Анжи
|30
|21
|16
|Енисей Красноярск
|30
|20