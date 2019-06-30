Федун высказался о будущем Зе Луиша в "Спартаке"

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Федун высказался о будущем Зе Луиша в "Спартаке"
Владелец "Спартака" Леонид Федун высказал мнение о будущем в команде нападающего Зе Луиша, которым интересуются несколько клубов.

"Посмотрим, Зе Луиш готов остаться в "Спартаке", готов уйти, если будет хорошее предложение. Он наш лучший бомбардир, просто так расставаться с ним у нас нет никакого желания", - приводят слова Федуна российские СМИ.

28-летний Зе Луиш выступает за "Спартак" с 2015 года. Всего за московский клуб он провел 109 матчей во всех турнирах, забил 35 голов и отдал 25 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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